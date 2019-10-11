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005644

Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М

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© ИТАР-ТАСС/ Тина Шапошникова

© ИТАР-ТАСС/ Тина Шапошникова

Россия в рамках контракта поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, заявил посол этой страны в Москве Стив Дэвис Угба, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, ожидается поставка еще шести воздушных судов.

У нас есть контракт на закупку двенадцати вертолетов Ми-35, — сказал посол в беседе с агентством, отметив, что о времени поставки машин лучше ответит нигерийский министр обороны.

Говоря о присутствии российских военных специалистов в его стране, дипломат не стал отрицать, что их там нет.

Он добавил, что сотрудничеству двух стран очень мешают антироссийские санкции.

Но хочу подчеркнуть — без российской помощи, без российской техники борьба с террористами в моей стране будет сталкиваться с очень большими вызовами, — резюмировал посол Нигерии.

Как сообщал «Ридус», в сентябре о прибытии российских военных специалистов в Венесуэлу заявил президент этой страны Николас Мадуро.

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