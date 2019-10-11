Минтруд потребовал лишать пособий на ребенка за подработку

В министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили законопроект, который запрещает молодым родителям получать детские пособия от государства и подрабатывать одновременно, даже если речь идет о небольшом заработке, на который уходит немного времени.

Минтруд предлагает дополнить правила условия выплаты детских пособий новым пунктом: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Согласно действующему законодательству, выплата пособия допускается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за ребенком.



На инициативу чиновников обратили внимание в социальных сетях, возмутившись демографической политикой правительства и назвав законопроект «фискальным безумием». Блогеры принялись отправлять в Минтруд свои возражения по каналам обратной связи на странице законопроекта, через электронную приемную Государственной Думы в профильный Комитет по социальной политике, а также просто ставить «дизлайки».

Напомним, в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о значительном увеличении в России пособий на детей из малообеспеченных семей, а в августе президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий изменение требований к семьям, имеющим право претендовать на ежемесячное пособие на первого и второго ребенка. Впредь родители будут получать в месяц не 50 рублей, а сумму, равную уровню прожиточного минимума ребенка в регионе.

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