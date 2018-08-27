Правительство пообещало значительно повысить пособие на детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о значительном увеличении в России пособий на детей для малообеспеченных семей, сообщает «Интерфакс».

Во время совещания по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии глава правительства напомнил, что эта проблема затрагивалась во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет, — приводит агентство слова Медведева.

Премьер добавил, что ежемесячные пособия на одного ребенка значительно вырастут и вместо прежних 50 рублей родители будут получать более 10 тысяч рублей.

Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, — рассказал Медведев.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что размер выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, повысили почти в два раза и эта мера начнет действовать уже с 1 июля нынешнего года.

Как сообщал «Ридус», с 12 мая в России вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий. Теперь заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка можно подать в любом городе, при этом не потребуется даже временная регистрация. Ранее родители могли это сделать только по месту постоянной регистрации.