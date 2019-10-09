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В немецком городе Галле открыли стрельбу у синагоги, есть погибшие

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© dpa/picture-alliance/TASS

© dpa/picture-alliance/TASS

Неизвестные открыли стрельбу возле синагоги в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт, пишет таблоид Bild.

Издание отмечает, что стрельба произошла около еврейского кладбища, после чего была брошена граната.

По предварительным данным, в результате инцидента были убиты два человека.

Полиция призвала жителей не выходить на улицы.

В связи с происшествием в городе закрыт железнодорожный вокзал.

Позже полиция сообщила, что один из стрелявших задержан

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