В немецком городе Галле открыли стрельбу у синагоги, есть погибшие

Неизвестные открыли стрельбу возле синагоги в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт, пишет таблоид Bild.

Издание отмечает, что стрельба произошла около еврейского кладбища, после чего была брошена граната.

По предварительным данным, в результате инцидента были убиты два человека.



Полиция призвала жителей не выходить на улицы.

В связи с происшествием в городе закрыт железнодорожный вокзал.



Позже полиция сообщила, что один из стрелявших задержан.