В немецком городе Галле открыли стрельбу у синагоги, есть погибшие
- 09 октября 2019, 14:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Неизвестные открыли стрельбу возле синагоги в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт, пишет таблоид Bild.
Издание отмечает, что стрельба произошла около еврейского кладбища, после чего была брошена граната.
По предварительным данным, в результате инцидента были убиты два человека.
Полиция призвала жителей не выходить на улицы.
В связи с происшествием в городе закрыт железнодорожный вокзал.
Позже полиция сообщила, что один из стрелявших задержан.
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