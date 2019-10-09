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Воспитательницу детского сада в Таганроге уволили за «психическое насилие»

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© pixabay.com

© pixabay.com

Воспитательница таганрогского детского сада слишком подробно объяснила малышам фразу «сажать на кол» из детской сказки, за что была уволена.

Официальной причиной ее увольнения было названо «психическое насилие» над детьми.

Как сообщает 1rnd.ru, инцидент произошел 22 февраля 2019 года во время читки воспитанникам коррекционной группы детсада № 43 сказки Ершова «Конек-Горбунок».

На просьбу одного из малышей объяснить фразу «посадить на кол» воспитательница ответила так: «Человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал».

В результате родители потребовали от руководства детсада наказать женщину за «психическое насилие» над детьми. В психологическом заключении одного из них утверждалось, что после слов воспитательницы он отказался ходить в садик и приобрел «резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность».

По итогам служебного расследования воспитательницу уволили.

Она попыталась обжаловать это решение в суде, поскольку не считала себя виновной. По ее словам, она действовала без злого умысла и читала детям сказку из учебного плана.

Тем не менее Таганрогский городской суд признал решение об увольнении законным. Не помогла и апелляция, которую экс-воспитательница подала в Ростовский областной суд, пишет издание.

Ранее сообщалось, что владельцев детсада в Астрахани приговорили к 4 годам лишения свободы за связывание детей пеленками.

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