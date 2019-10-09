Матвиенко призвала женщин не бояться участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к женщинам России, призвав их не бояться участвовать в конкурсе молодых управленцев «Лидеры России».



«Надо идти смело в бой, вперед. Я уверена, что ярких женщин у нас в стране не меньше, чем мужчин. Еще есть время не опоздать — испытать себя. Знаете, женщины-лидеры, они приносят особые женские качества в состав лидеров, в ту работу, которая затем поручается. И мне кажется, это важно. Настоятельно рекомендую: девушки, включайтесь активно в этот проект!» — сказала Матвиенко.



Также она положительно оценила нововведения, которые появились в конкурсе в этом году. Речь идет о запуске в третьем сезоне проекта профильных специализаций («Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии») в дополнение к основному конкурсу.

Это позволит выявить ярких, интересных людей, имеющих уже опыт работы в этих сферах, и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов в этих отраслях. Я очень поддерживаю этот конкурс. Все предыдущие — доказали свою эффективность. Моя подопечная назначена в российский фонд прямых инвестиций. Она активно работает и еще занимается проектом «Женское лидерство», — заключила Матвиенко.

Конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она была запущена по распоряжению главы государства Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Главная цель организации — создание в России эффективных социальных лифтов для молодых специалистов.

