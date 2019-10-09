Задержали бывшего мэра самого русского города в Латвии

В Латвии Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство LETA.

В ведомстве рассказали агентству, что уголовный процесс против чиновника был начат 25 сентября.

По данным следствия, Эйгимс в первом полугодии 2018-го принял взятки на сумму не менее 6 тысяч евро от представителя одного из предприятий за оказание поддержки.

По информации местного портала Gorod.lv, подозрения KNAB связаны с закупками обедов для некоторых городских школ.

Ранее KNAB уже задерживало Эйгимса по подозрению в требовании взятки в размере 10 тысяч евро. Однако тогда, в декабре 2018 года, обвинений против него выдвинуло не было.

Отмечается, что Эйгимс возглавлял Даугавпилс, второй по величине город Латвии, со 2 сентября 2017 года по 22 ноября 2018 года. Большинство населения города составляют русские.