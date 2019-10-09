Министр обороны Украины исключил возможность амнистии ополченцев Донбасса

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев на рассматривает возможность амнистии воюющих в Донбассе ополченцев ДНР и ЛНР, сообщает «Укринформ».

По его словам, минские соглашения в 2014 году подписывались под очень серьезным прессингом, а сейчас ситуация изменилась.

Глава Минобороны Украины добавил, выступая в Житомире, что в настоящее время может быть предложено другое видение ситуации, которое будет согласовано с международными партнерами.

Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления, — цитирует Загороднюка украинское агентство.

Как сообщал «Ридус», в июле лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против предоставления амнистии ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Никакая амнистия участников незаконных вооруженных формирований недопустима», — заявил тогда Разумков.



Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда и он лично готовы в полном объеме выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, в феврале 2015 года по итогам саммита «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина) был подписан документ о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начале диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса.