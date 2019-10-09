В девяти регионах России задержали членов группы, финансировавшей ИГ
- 09 октября 2019, 10:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной организации, финансировавшей террористов «Имарат Кавказ»* и «Исламского государства»*, сообщает пресс-служба ведомства.
В группировку, действующую в девяти российских регионах, входило более 100 сторонников террористических организаций.
В ведомстве отметили, что члены группы, спонсировавшей террористов благодаря интернету и мессенджеру Telegram, находились в Москве, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Тюменской области.
Отмечается, что сторонники террористов под видом благотворительности собрали более шести миллионов рублей, которые были переведены за рубеж для совершения терактов в Сирии.
Как сообщал «Ридус», 18 сентября в городе Чегем в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с тем, что в одном из частных домов находились члены религиозно-экстремистской группировки. В результате произошедшего боя были нейтрализованы два боевика.
Кроме того, в августе в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ предотвратили серию террористических актов.
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* запрещенные в России террористические организации
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