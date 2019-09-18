В кабардино-балкарском Чегеме прошел бой с боевиками

В городе Чегем в Кабардино-Балкарии с 5:00 введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве отметили, что режим КТО введен в связи с тем, что в одном из частных домов в восточной части города могут находиться члены религиозно-экстремистской группировки.

На окраине города были слышны выстрелы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в среду.

По словам собеседника агентства, около 6:00 было слышно, что происходит бой, потом все стихло.

По предварительным данным, входе боя были нейтрализованы два боевика.

Информация о местонахождении боевиков поступила во вторник, 17 сентября. Стало известно, что планировали совершение терактов, отмечает kp.ru.



Как сообщал «Ридус», в августе в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ предотвратили серию террористических актов.