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В кабардино-балкарском Чегеме прошел бой с боевиками

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© nac.gov.ru

© nac.gov.ru

В городе Чегем в Кабардино-Балкарии с 5:00 введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве отметили, что режим КТО введен в связи с тем, что в одном из частных домов в восточной части города могут находиться члены религиозно-экстремистской группировки.

На окраине города были слышны выстрелы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в среду.

По словам собеседника агентства, около 6:00 было слышно, что происходит бой, потом все стихло.

По предварительным данным, входе боя были нейтрализованы два боевика.

Информация о местонахождении боевиков поступила во вторник, 17 сентября. Стало известно, что планировали совершение терактов, отмечает kp.ru

Как сообщал «Ридус», в августе в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ предотвратили серию террористических актов.

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