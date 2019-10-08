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Главу «Союзмультфильма» назначили гендиректором киностудии имени Горького

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© wikipedia.org / Riddle25

© wikipedia.org / Riddle25

Генеральным директором киностудии имени Горького на 5 лет назначена председатель киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства культуры РФ.

При этом, Слащева сохранит пост председателя правления «Союзмультфильма», сказали агентству в пресс-службе этой студии.

Как писал ранее «Ридус», 13 сентября СМИ сообщили об отставке генерального директора киностудии имени Горького Сергея Зернова, занимавшего эту должность с 2010 года.

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