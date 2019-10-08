Главу «Союзмультфильма» назначили гендиректором киностудии имени Горького
- 08 октября 2019, 21:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Генеральным директором киностудии имени Горького на 5 лет назначена председатель киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства культуры РФ.
При этом, Слащева сохранит пост председателя правления «Союзмультфильма», сказали агентству в пресс-службе этой студии.
Как писал ранее «Ридус», 13 сентября СМИ сообщили об отставке генерального директора киностудии имени Горького Сергея Зернова, занимавшего эту должность с 2010 года.
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