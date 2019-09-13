СМИ сообщили об отставке гендиректора киностудии имени Горького

Ушел в отставку генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов, занимавший эту должность с 2010 года.

Он покинул свой пост по соглашению сторон, рассказали газете «Ведомости» сотрудник одной из кинокомпаний и профильный чиновник.

По словам собеседников издания, работой Зернова был недоволен Минкульт. Кроме того, к деятельности студии были вопросы и у совета директоров.

«Представитель Минкульта подтвердил, что Зернов написал заявление об уходе, и оно принято», — сообщает издание.

При этом причины смены руководства студии чиновник министерства комментировать не стал.

Информацию о том, что Зернов подал заявление по собственному желанию, подтвердил РБК со ссылкой на источник, близкий к киностудии и Минкультуры.

При этом исполнительный директор киностудии имени Горького Артур Гезеров уточнил «Интерфаксу», что освободить Зернова от занимаемой должности может только Росимущество, которому принадлежит киностудия.

По словам Гезерова, Зернов еще работает, поскольку никакого документа от Росимущества пока не поступало.