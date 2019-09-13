найти ×
   
  • USD -0.72
    64.47
  • EUR -0.30
    71.53
СохранитьСохранено0
×

4028011

СМИ сообщили об отставке гендиректора киностудии имени Горького

Small f1a6d446e0
© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Ушел в отставку генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов, занимавший эту должность с 2010 года.

Он покинул свой пост по соглашению сторон, рассказали газете «Ведомости» сотрудник одной из кинокомпаний и профильный чиновник.

По словам собеседников издания, работой Зернова был недоволен Минкульт. Кроме того, к деятельности студии были вопросы и у совета директоров.

«Представитель Минкульта подтвердил, что Зернов написал заявление об уходе, и оно принято», — сообщает издание.

При этом причины смены руководства студии чиновник министерства комментировать не стал.

Информацию о том, что Зернов подал заявление по собственному желанию, подтвердил РБК со ссылкой на источник, близкий к киностудии и Минкультуры.

При этом исполнительный директор киностудии имени Горького Артур Гезеров уточнил «Интерфаксу», что освободить Зернова от занимаемой должности может только Росимущество, которому принадлежит киностудия.

По словам Гезерова, Зернов еще работает, поскольку никакого документа от Росимущества пока не поступало.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
009510читать позжечитаю позже
Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0013838читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

3021069читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ21 августа

А заодно запустила стихийный флешмоб.

8011314читать позжечитаю позже