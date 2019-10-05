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Выявлен сотрудник Сбербанка, пытавшийся похитить клиентскую информацию

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В ходе внутреннего расследования, связанного с утечкой данных по кредитным картам клиентов Сбербанка, выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию.

Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, сотрудник 1991 года рождения имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.

Дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует, отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила об утечке информации по кредитным картам 200 клиентов.

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