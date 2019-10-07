В ДНР заявили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе

В Донбассе зафиксировали резкое обострение ситуации по всей линии соприкосновения, заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, за последние сутки количество нарушений резко возросло, сообщает «Интерфакс».

Басурин отметил, что от обстрелов за сутки пострадало 12 домов в трех населенных пунктах.

«Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить», — приводит агентство слова представителя милиции ДНР, сказанные журналистам во время брифинга.

В свою очередь официальный представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Лукьянченко отметил, что вооруженные силы республики готовятся к разведению сил в селе Петровское.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что намеченное на сегодня разведение сил в селах Золотое и Петровское не началось, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Кроме того, он отметил, что Киев будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в понедельник противник 20 минут вел обстрел в районе села Золотое, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», военнослужащие полка «Азов» заняли село Золотое в Попаснянском районе Луганской области Украины и записали видеообращение, в котором выступили резко против международного плана урегулирования в Донбассе, известного как «формула Штайнмайера».

Напомним, что, в соответствии с минскими договоренностями, войска Украины 7 октября должны были покинуть Золотое.