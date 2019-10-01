В ЛНР назвали прорывом подписание «формулы Штайнмайера» Украиной

Представитель Луганской народной республики Наталья Никонорова назвала прорывным прошедшее в Минске заседание контактной группы по Украине, на котором была подписана «формула Штайнмайера», представляющей собой механизм политического урегулирования в Донбассе.

«С нашей точки зрения, произошел прорыв. Не действовало ничего в течение трех лет. Сегодня все участники контактной группы подписали текст. Так что сегодня выполнены все условия для разблокирования „нормандского формата“», — цитирует Никонорову РБК.

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что на встрече в Минске «удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы».



Президент Владимир Зеленский подтвердил журналистам подписание «формулы Штайнмайера» представителем властей Украины Леонидом Кучмой. «"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — заявил глава государства. По его словам, соответствующий закон разработает Верховная рада, а документ пройдет публичное обсуждение.

Хотя Зеленский подчеркнул, что в новом законе «не будет пересечена ни одна „красная линия“» и поэтому со стороны Киева «не будет никакой капитуляции», новости вызвали резкую реакцию оппозиционных сил в Киеве.

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» не иначе, как «формулой Путина», и заявил, что выполнение этого соглашения может привести к ослаблению или полному снятию санкций с России, а также «легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма».



«Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов. Мы не дадим разрушить Украинское государство!», — призвал Порошенко.



Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал утверждение «формулы Штаймайера» черным днем в истории Украины. «Это капитуляция. Фактически она уже началась: Украинская делегация в Минске подписала план действий по „формуле Штайнмайера“, который предусматривает выборы под контролем России, а следовательно — легализацию и амнистию террористов. Зеленский предает Украину, за которую погибли тысячи наших воинов. Неужели украинцы это позволят и простят?» — написал Ляшко в Twitter.



Напомним, «формула Штайнмайера» названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Штайнмайер предложил вариант урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, который предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. Резко против предоставления Донецку и Луганску особого статуса и прав самоуправления выступает украинская оппозиция.

Как сообщал «Ридус», подписание «формулы Штайнмайера» должно было состояться еще 18 сентября, однако в последний момент украинская сторона отказалась согласовывать документ, чем поставила под угрозу перемирие между Киевом и народными республиками Донбасса. Тем не менее, 1 октября документ с «формулой Штайнмайера» был подписан всеми участниками контактной группы по Украине. Кроме того, на встрече в Минске были согласованы условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе.