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Джонсону пригрозили раскрытием переписки с предполагаемой любовницей

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пригрозили публичным раскрытием его переписки с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри, пишет британская газета The Guardian.

Ранее Лондонская ассамблея дала главе британского правительства двухнедельный срок, который истекает во вторник, для того, чтобы ответить на вопросы о его возможной личной связи с Аркьюри, отмечает издание.

Вопросы к премьеру возникли после того, как другая не менее влиятельная британская газета The Times сообщила, что предпринимательница получила из бюджета Лондона в 2013—2014 годах 126 тысяч фунтов стерлингов на развитие своих проектов.

Издание также сообщило, что в те годы будущий премьер часто бывал в гостях у Аркьюри в ее лондонской квартире.

Как отмечал «Ридус», 25 сентября Джонсон предложил оппозиции рассмотреть вопрос о голосовании по доверию правительству страны. Ранее о вотуме недоверия заявляли все оппозиционные партии.

Ранее Палата общин Великобритании во второй раз отвергла предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов.

Месяц назад Джонсон выступил категорически против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС. Британский премьер надеется добиться выхода страны из ЕС 31 октября.

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