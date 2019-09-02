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Борис Джонсон выступил против переноса срока Brexit

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© EPA/JEFF J MITCHELL / POOL/ТАСС

© EPA/JEFF J MITCHELL / POOL/ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил категорически против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС, сообщает BBC News.

Во время выступления в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, глава британского правительства заявил, что «мы не примем никаких попыток отойти от наших обещаний».

Джонсон также назвал «бессмысленными» попытки отсрочить Brexit, отмечает News.ru.

Кроме того, премьер отметил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент.

«Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку», — подчеркнул Джонсон, говоря о Brexit.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне опасений, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, каждый пятый британец запасает еду, напитки и лекарства.

Напомним, Борис Джонсон, вступивший 24 июля в должность премьер-министра Великобритании, твердо заявил о своей готовности вывести страну из ЕС 31 октября. Он пообещал британцам приложить все усилия к тому, чтобы Великобритания покинула Евросоюз даже при отсутствии договора с Брюсселем.

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