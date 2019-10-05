В Москве погиб рабочий, упавший в котлован на стройке
- 05 октября 2019, 18:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При обвале грунта на стройке в Москве погиб 39-летний рабочий, упавший в котлован.
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел во время прокладки трубы.
Операция по спасению мужчины продолжалась более двух часов. На протяжении всего этого времени рабочего продолжало засыпать грунтом, сообщает телеканал.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.
Накануне в результате падения строительной люльки с крыши жилого дома на юге Москвы, один человек погиб и двое пострадали.
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