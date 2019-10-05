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В Москве погиб рабочий, упавший в котлован на стройке

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При обвале грунта на стройке в Москве погиб 39-летний рабочий, упавший в котлован.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел во время прокладки трубы.

Операция по спасению мужчины продолжалась более двух часов. На протяжении всего этого времени рабочего продолжало засыпать грунтом, сообщает телеканал.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Накануне в результате падения строительной люльки с крыши жилого дома на юге Москвы, один человек погиб и двое пострадали.

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