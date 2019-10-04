При падении строительной люльки с жилого дома в Москве погиб человек

В результате падения строительной люльки с крыши жилого дома на юге Москвы, один человек погиб и двое пострадали.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел по адресу: Булатниковская улица, дом 5, корпус 4.

Дом девятиэтажный, уточнил, собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно РЕН ТВ, строительная люлька рухнула после обрыва одного из тросов. В ней находились трое рабочих, выполнявших высотные работы.

По данным телеканала, погиб 50-летний мужчина, еще двое рабочих в возрасте 22 и 27 лет госпитализированы с тяжелыми травмами.