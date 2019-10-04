При падении строительной люльки с жилого дома в Москве погиб человек
- 04 октября 2019, 19:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате падения строительной люльки с крыши жилого дома на юге Москвы, один человек погиб и двое пострадали.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел по адресу: Булатниковская улица, дом 5, корпус 4.
Дом девятиэтажный, уточнил, собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как стало известно РЕН ТВ, строительная люлька рухнула после обрыва одного из тросов. В ней находились трое рабочих, выполнявших высотные работы.
По данным телеканала, погиб 50-летний мужчина, еще двое рабочих в возрасте 22 и 27 лет госпитализированы с тяжелыми травмами.
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