В Москве хотят штрафовать за нарушение ПДД водителей электросамокатов

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) собираются подготовить поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КОАП).

В частности, изменения могут коснутся нарушающих правила дорожного движения (ПДД) водителей электросамокатов, сообщает пресс-служба ЦОДД.

В ведомстве отметили, что пока изменения в КОАП об ответственности водителей данной категории транспортных средств находятся в стадии обсуждения, потому что их внесение — довольно долгая процедура.

Только за апрель-май нынешнего года, по данным ЦОДД, произошло 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов и роликов, в которых пострадали 25 детей, а один человек умер.