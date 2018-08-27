В Москве хотят штрафовать за нарушение ПДД водителей электросамокатов
- 05 июля 2019, 22:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) собираются подготовить поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КОАП).
В частности, изменения могут коснутся нарушающих правила дорожного движения (ПДД) водителей электросамокатов, сообщает пресс-служба ЦОДД.
В ведомстве отметили, что пока изменения в КОАП об ответственности водителей данной категории транспортных средств находятся в стадии обсуждения, потому что их внесение — довольно долгая процедура.
Только за апрель-май нынешнего года, по данным ЦОДД, произошло 32 ДТП с участием самокатов, велосипедов и роликов, в которых пострадали 25 детей, а один человек умер.
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