Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Спустя почти полтора месяца после преждевременных родов, случившихся в Турции у туристки из Челябинска, ее ребенка наконец перевезут в Россию.

За услуги врачей пришлось заплатить 1,3 млн рублей.

«Расходы на больницу перевалили за 1,3 млн рублей: 300 тысяч выделило правительство области, 200 тысяч рублей мэрия Челябинска», — сообщила URA.RU экс-уполномоченный по правам человека в регионе, а ныне член Совета Федерации Маргарита Павлова. Еще по 100 тысяч рублей по ее просьбе перечислили Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Челябинский цинковый завод.

Павлова подтвердила изданию, что родившегося недоношенным младенца выписывают из турецкой клиники, и в понедельник, 7 октября, вся семья обычным рейсом в сопровождении медиков вылетает в Челябинск.

Как писал ранее «Ридус», жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение. Каждый день пребывания ребенка в клинике обходился в 30 тысяч рублей. Однако перевозить его в Россию было небезопасно для здоровья младенца. Павлова тогда обратилась во все инстанции, которые могли бы помочь семье и новорожденному челябинцу.