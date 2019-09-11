В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение

Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.

Теперь, чтобы заплатить по счетам, родным приходится распродавать вещи и надеяться на помощь добрых людей.

Как рассказала телеканалу «360» уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, ежедневно пребывание в клинике обходится в 30 тысяч рублей, а поскольку новорожденный находится в клинике третью неделю, счет уже перевалил за 600 тысяч рублей.

Турецкие медики утверждают, что транспортировать ребенка сейчас небезопасно для его здоровья. Они считают, что нужно дождаться, пока младенец наберет вес.

По словам омбудсмена, это может занять месяц-полтора, в результате чего счет может увеличиться в два-три раза.

Павлова заявила, что аппарат уполномоченного по правам человека в регионе активно помогает семье, а отцу малыша придется провести переговоры с турецкой стороной по поводу возможного снижения суммы.

«Я уже подготовила письма в адрес МИД РФ, в адрес консула в Турции, чтобы они включились в эту работу и все-таки помогли семье провести такие переговоры», — сказала она в интервью телеканалу.

Омбудсмен также обратилась во все инстанции, которые могли бы помочь семье и новорожденному челябинцу.

Ранее сообщалось, что в Россию из Турции были экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии.