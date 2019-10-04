найти ×
   
  • USD -0.10
    65.03
  • EUR +0.05
    71.35
СохранитьСохранено0
×

-209231

Мошенник продал квартиру москвички, подделав ее цифровую подпись

Small f1a6d446e0
© Максим Григорьев/ТАСС

© Максим Григорьев/ТАСС

С помощью подделанной цифровой подписи 37-летний житель столицы переоформил и продал квартиру 61-летней москвички.

Узнав об этом, женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее квартира на улице Народного Ополчения была переоформлена на неизвестного ей человека.

В результате стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве, который, по данным полиции, ранее арендовал у потерпевшей квартиру.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, по поддельному паспорту на имя собственницы квартиры злоумышленник с двумя соучастниками оформил ее электронную цифровую подпись.

Затем мошенники составили фиктивный договор купли-продажи квартиры и передали его в регистрирующий орган, приводит агентство слова Волк.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», а подозреваемый отправлен под домашний арест. Сейчас устанавливаются личности его соучастников.

Ранее сообщалось, что пожилой москвич лишился собственной квартиры из-за деятельности мошенников, подделавших его электронную подпись.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4031121читать позжечитаю позже
Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
107857читать позжечитаю позже

главное


Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

34089530читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи19 августа

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

55058682читать позжечитаю позже