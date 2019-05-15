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Москвич лишился квартиры из-за аферистов и фиктивной электронной подписи

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Пожилой москвич лишился собственной квартиры из-за деятельности мошенников, подделавших его электронную подпись. Пугающую историю приводит «СНЕГ.TV».

По данным издания, мужчина, проживающий в квартире, некогда переписанной в дар собственному сыну, узнал о смене владельца совершенно случайно: в один прекрасный день в счете за коммунальные платежи появилась фамилия незнакомого человека.

Уточнив у родственника, что тот не проводил сделок с подаренным имуществом, мужчина направился в МФЦ, где его ждали неприятные новости. Выяснилось, что у квартиры в октябре прошлого года действительно появился новый хозяин.

К своему огромному удивлению, герой материала обнаружил, что, согласно данным Росреестра, фиктивная сделка была заверена его электронной подписью, которую он даже никогда не получал.

В итоге мужчина написал заявление в правоохранительные органы.

По словам юриста Ольги Полищук, подобные аферы — вовсе не уникальная находка преступников, обманувших московского пенсионера. С тех пор как в государственный документооборот ввели электронные подписи граждан, число подобных преступлений неуклонно растет.

Выпускается сертификат, любой поддельный договор загружается в сканер, например договор отчуждения, который впоследствии будет невозможно проверить даже с помощью графологической экспертизы. Личного присутствия владельца недвижимости при этом не требуется. Проблема в том, что для выпуска электронной подписи достаточно знать лишь паспортные данные человека. Получив ее, мошенники могут провести практически любую сделку от лица гражданина, поскольку электронная подпись приравнивается к ручной, — рассказала эксперт.

Собеседница издания рекомендовала незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, как только вы заподозрили, что на вашу недвижимость положили глаз мошенники. В таких случаях следует немедленно наложить арест на квартиру и в судебном порядке добиваться признания фиктивного характера подобных сделок.

Необходимо поднять документы удостоверяющего центра, выяснить, чьи были подписи на договорах купли-продажи, и только таким образом доказывать, что сделки не существовало. Отстоять свою правоту вполне реально, — резюмировала Ольга Полищук.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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