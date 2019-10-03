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Новую карту московского метро с МЦД начали расклеивать в вагонах

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© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

Сотрудники столичного метро начали расклеивать по вагонам метрополитена новые схемы, сообщает телеканал «360».

В них отмечены две новые линии — Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), которые должны открыться к концу нынешнего года.

К существующей сети метро добавятся новые маршруты, которые пройдут через Одинцово, Красногорск, Подольск, Лобню и ряд других городов Подмосковья. Обновленные схемы уже начали расклеивать в вагонах метро.

Первая линия — МЦД-1 — протянется от Одинцова до Лобни, вторая МЦД-2 — от Нахабино до Подольска.

Несмотря на то, что ориентировочно новые линии с десятками новых станций заработают в декабре, пассажиры уже в ближайшие дни смогут ознакомиться с будущими маршрутами, отмечает телеканал.

Как ранее сообщал «Ридус», столичные власти рассказали. что поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах столицы будут стоить столько же, сколько и в обычном метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и наземном транспорте, а пересаживаться между ними пассажиры смогут бесплатно.

То есть по карте «Тройка» проезд по МЦД составит 38 рублей.

Для «пригородной» зоны тариф будет больше — 45 рублей, но в стоимость также будет включена поездка и на МЦД, и на метро и на МЦК.

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