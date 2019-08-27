найти ×
   
  • USD
    66.26
  • EUR
    73.61
СохранитьСохранено0
×

-2111000

В Москве назвали стоимость проезда на первых линиях МЦД

Small f78f8d6c11
© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

Поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах столицы будут стоить столько же, сколько и в обычном метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и наземном транспорте, а пересаживаться между ними пассажиры смогут бесплатно.

Московский власти решили, что на МЦД будут действовать три тарифные зоны: «Центральная» — для поездок внутри Москвы (в границах станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево), «Пригородная» — для поездок по ближайшему Подмосковью в пределах МЦД, а также «Дальняя» — для поездок со станций в Московской области за пределами МЦД.

«Зона МЦД в пределах станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево будет включена в единую московскую тарифную зону по аналогии с МЦК. Предусмотрена стоимость поездки по цене разового билета на метро по „Кошельку“ карты „Тройка“ и бесплатная пересадка между метро, МЦК и МЦД. Так, если бы пассажир сейчас поехал на МЦД внутри Москвы, то по карте „Тройка“ это обошлось бы ему в 38 рублей, включая поездку на МЦД, метро и МЦК», — сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Другими словами, за всего за 38 рублей пассажир сможет прокатиться и по МЦД в «Центральной» зоне, и пересесть на МЦК, и заскочить в обычное метро, но только если успеет проделать это в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или на валидаторе.

Для «Пригородной» зоны тариф будет больше — 45 рублей, но в стоимость также будет включена поездка и на МЦД, и на метро и на МЦК.

Если пассажир поедет от станции, находящейся за границами МЦД, то стоимость поездки будет складывается из двух составляющих: билета на обычную электричку (23 рубля за одну зону до МЦД) и 45 рублей. Как только пассажир въедет в границы МЦД, он получит право на бесплатную пересадку, как и в двух предыдущих случаях. Главное — уложиться в 90 минут.

Проехать на МЦД по Московской области можно будет по действующим билетам пригородных электричек, однако при их использовании бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД не будет.

Напомним, проект Московских центральных диаметров (МЦД) предусматривает реконструкцию существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области, а также отдельных участков радиальных направлений так, чтобы пассажиры из Подмосковья могли пересечь всю столицу менее чем за час без пересадки с пригородных электропоездов на метро и другие виды транспорта. График работы МЦД выстроят по графику метро — с 05:30 утра до 01:00 ночи, а интервал движения поездов в часы пик составит всего 6 минут.

Первые две линии МЦД-1 от Лобни до Одинцово и МЦД-2 от от Нахабино до Подольска планируется открыть в ноябре 2019 года. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово, однако точные сроки открытия этих линий пока неизвестны.

В результате реализации проекта МЦД протяженность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около тысячи километров — она увеличится почти в три раза по сравнению с системой метрополитена, которая была в 2010 году. Ожидается, что благодаря этому жители столичного региона станут меньше пользоваться автомобилями, а нагрузка на узловые станции метро снизится.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small e1db65bf8f
    Bupycвчера, 22:34

    Есть ли информация, можно ли будет ездить по безлимитной тройке хотя бы в зоне за 38 руб?

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
26463444читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
302546414читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

3011837читать позжечитаю позже

Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети19 августа

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

3011492читать позжечитаю позже