В Москве назвали стоимость проезда на первых линиях МЦД

Поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах столицы будут стоить столько же, сколько и в обычном метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и наземном транспорте, а пересаживаться между ними пассажиры смогут бесплатно.

Московский власти решили, что на МЦД будут действовать три тарифные зоны: «Центральная» — для поездок внутри Москвы (в границах станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево), «Пригородная» — для поездок по ближайшему Подмосковью в пределах МЦД, а также «Дальняя» — для поездок со станций в Московской области за пределами МЦД.

«Зона МЦД в пределах станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево будет включена в единую московскую тарифную зону по аналогии с МЦК. Предусмотрена стоимость поездки по цене разового билета на метро по „Кошельку“ карты „Тройка“ и бесплатная пересадка между метро, МЦК и МЦД. Так, если бы пассажир сейчас поехал на МЦД внутри Москвы, то по карте „Тройка“ это обошлось бы ему в 38 рублей, включая поездку на МЦД, метро и МЦК», — сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Другими словами, за всего за 38 рублей пассажир сможет прокатиться и по МЦД в «Центральной» зоне, и пересесть на МЦК, и заскочить в обычное метро, но только если успеет проделать это в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или на валидаторе.

Для «Пригородной» зоны тариф будет больше — 45 рублей, но в стоимость также будет включена поездка и на МЦД, и на метро и на МЦК.

Если пассажир поедет от станции, находящейся за границами МЦД, то стоимость поездки будет складывается из двух составляющих: билета на обычную электричку (23 рубля за одну зону до МЦД) и 45 рублей. Как только пассажир въедет в границы МЦД, он получит право на бесплатную пересадку, как и в двух предыдущих случаях. Главное — уложиться в 90 минут.



Проехать на МЦД по Московской области можно будет по действующим билетам пригородных электричек, однако при их использовании бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД не будет.



Напомним, проект Московских центральных диаметров (МЦД) предусматривает реконструкцию существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области, а также отдельных участков радиальных направлений так, чтобы пассажиры из Подмосковья могли пересечь всю столицу менее чем за час без пересадки с пригородных электропоездов на метро и другие виды транспорта. График работы МЦД выстроят по графику метро — с 05:30 утра до 01:00 ночи, а интервал движения поездов в часы пик составит всего 6 минут.

Первые две линии МЦД-1 от Лобни до Одинцово и МЦД-2 от от Нахабино до Подольска планируется открыть в ноябре 2019 года. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово, однако точные сроки открытия этих линий пока неизвестны.

В результате реализации проекта МЦД протяженность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около тысячи километров — она увеличится почти в три раза по сравнению с системой метрополитена, которая была в 2010 году. Ожидается, что благодаря этому жители столичного региона станут меньше пользоваться автомобилями, а нагрузка на узловые станции метро снизится.