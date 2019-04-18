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Почти половина проверенного в России алкоголя оказалась нелегальной

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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) опубликовала доклад по итогам проверки соответствующей продукции за 2018 год.

Для выявления алкоголя, находящегося на отечественном рынке в нелегальном обороте, специалисты проверили 2,007 миллиона декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При этом за год было проведено более шести тысяч проверок, которые проводились в отношении 3,74 тысячи организаций.

Выяснилось, что 806,837 тысячи декалитров, или 40% проверенной продукции, производится незаконно.

В докладе отмечается, что 625,874 тысячи декалитров было арестовано, 268,195 тысячи декалитров были изъяты, 527,662 тысячи декалитров были конфискованы по решению судов, 542,335 тысячи декалитров — уничтожены по решениям судов.

В России максимальную долю в нелегальном алкоголе составляет продукция, произведенная и продаваемая без уплаты или с нарушением уплаты соответствующих акцизов, отмечает газета «Новые Известия».

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