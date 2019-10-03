Зеленский «отменил зраду» с «формулой Штайнмайера»

Президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу Украины, в котором призвал соотечественников не поддаваться на провокации в связи с подписанием представителем Киева Леонидом Кучмой «формулы Штайнмайера» — соглашения о механизме политического урегулирования в Донбассе.

«Возможно, я сейчас кого-то сильно огорчу, но „зрада“ отменяется. Я очень прошу всех взвешено и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, в «формуле Штайнмайера» нет «никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов». «Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины», — подчеркнул Зеленский, напомнив, что его первоочередной задачей является «возвращение людей и территорий, возвращение пленных и установление мира».

Критикам своей политики президент указал на то, что «формула Штайнмайера» предусматривает выборы в Донбассе «не под дулами автоматов, а по украинскому законодательству» и с контролируемой украинскими пограничниками границей, но не предусматривает отказ Украины от Крыма и Донбасса. Отказ от «формулы Штайнмайера» Зеленский приравнял к отказу от «нормандского формата», который является «единственной площадкой, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне». «Донбасс — это Украина. И там должен воцариться мир», — заключил он.



В комментариях к посту с видеообращением Зеленского на его официальной странице в Facebook сторонники главы государства выразили ему поддержку и назвали разъяснения «четкими и понятными». Оппозиционно настроенные украинцы, напротив, продолжили обвинять Зеленского в предательстве национальных интересов страны.

Напомним, «формула Штайнмайера» названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который предложил вариант урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, который предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.



Как сообщал «Ридус», представитель Луганской Народной Республики Наталья Никонорова назвала это соглашение прорывным. Петр Порошенко окрестил «формулу Штайнмайера» не иначе, как «формулой Путина», и заявил, что выполнение этого соглашения может привести к ослаблению или полному снятию санкций с России. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал утверждение «формулы Штаймайера» черным днем в истории Украины. Против также выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.



Накануне украинская оппозиция организовала массовые акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера» с лозунгами «Нет капитуляции», «Зелю геть» и «долой формулу Путина-Зеленского» в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Полтаве и Днепре (бывшем Днепропетровске).

