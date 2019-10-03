Суд арестовал сына вице-президента МТС Ибрагимова

Алан Ибрагимов, сын вице-президента МТС Рустама Ибрагимова, арестован на 10 суток по решению Головинского районного суда Москвы, сообщает ТАСС.

Суд признал молодого человека виновным по статье КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», по данным полиции, ночью в четверг молодой человек на BMW пытался уйти от преследования сотрудников ГИБДД. Ему удалось скрыться, а когда через четыре часа его машину все-таки обнаружили, он отказался выходить из автомобиля.

Правоохранителям пришлось разбить стекло водительской двери, чтобы вытащить молодого человека на улицу. В итоге сын топ-менеджера МТС был задержан. В салоне его автомобиля нашли пистолет., отмечает РЕН ТВ.

Точные причины неадекватного поведения Ибрагимова-младшего пока неизвестны. Согласно предварительной информации, молодой человек мог быть в состоянии наркотического опьянения.

На его счету более 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на общую сумму 73 тысячи рублей.

Отец задержанного является вице-президентом МТС по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти. С 2010 года он занимает лидирующие позиции в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».