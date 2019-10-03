В Сети опубликовано видео жесткого задержания сына вице-президента МТС

В Сети опубликованы кадры задержания сына вице-президента МТС Рустама Ибрагимова. Молодого человека поймали сотрудники ГИБДД после погони по столичным дорогам.

По данным полиции, Алан Ибрагимов пытался уйти от преследования около трех часов. А когда он все-таки остановился, то отказался выходить из автомобиля. Правоохранителям пришлось разбить стекло водительской двери, чтобы вытащить молодого человека на улицу. В итоге сын топ-менеджера МТС был задержан, передает РЕН ТВ.

Точные причины неадекватного поведения Ибрагимова-младшего пока неизвестны. Согласно предварительной информации, молодой человек мог быть в состоянии наркотического опьянения. Вместе с Ибрагимовым в автомобиле находился его приятель — некто Никита Калгашкин.



Добавим, что на счету Ибрагимова-младшего более 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на общую сумму 73 тысячи рублей.

Отец задержанного является вице-президентом МТС по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти. С 2010 года он занимает лидирующие позиции в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».

До работы в МТС Руслан Ибрагимов был адвокатом.

В мае 2016 года в аналогичной ситуации оказался сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров. Он устроил гонки с полицией, будучи за рулем внедорожника Gelandewagen. Помимо Шамсуарова, в автомобиле находились трое его друзей.

Видеозапись погони можно без труда найти в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, что внедорожник Gelandewagen преследовали шесть полицейских машин. Молодые люди из богатых семей отпускали в адрес сотрудников полиции всевозможные оскорбления. Они были уверены, что правоохранители их никогда не поймают. Однако в итоге молодые люди все же были задержаны.