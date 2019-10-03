СК возбудил дело после издевательств над подростком в школьном туалете
- 03 октября 2019, 18:05
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Уголовное дело по статье «Побои» возбудил Следственный комитет после проверки издевательств школьников над одноклассником.
По данным следствия, группа подростков в столичной школе на Ленинском проспекте «применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».
Кроме того, будет проведена проверка в отношении администрации школы по факту ее бездействия, сообщается на сайте регионального СК РФ.
Ранее директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова выложила в своем аккаунте в Instagram видео, на котором зафиксировано, как в школьном туалете группа учеников окунает мальчика головой в унитаз.
По ее словам, это издевательство произошло в московской школе школе № 1536, пострадал артист коллектива «Маленькая страна», которым она руководит, а запись ей прислал отец мальчика.
В комментарии к выложенному в соцсети ролику она отметила:
Отец пострадавшего ученика заявил, что будет добиваться исключения из школы злоумышленников, сообщает РЕН ТВ.
Как сообщал «Ридус», ранее в четверг, 3 октября, ГУВД Москвы начало доследственную проверку в столичной школе № 97 после того, как появились сообщения о создании воспитанниками этого учебного заведения «бойцовского клуба» с тотализатором.
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