СК возбудил дело после издевательств над подростком в школьном туалете

Уголовное дело по статье «Побои» возбудил Следственный комитет после проверки издевательств школьников над одноклассником.

По данным следствия, группа подростков в столичной школе на Ленинском проспекте «применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».

Кроме того, будет проведена проверка в отношении администрации школы по факту ее бездействия, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Ранее директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова выложила в своем аккаунте в Instagram видео, на котором зафиксировано, как в школьном туалете группа учеников окунает мальчика головой в унитаз.

По ее словам, это издевательство произошло в московской школе школе № 1536, пострадал артист коллектива «Маленькая страна», которым она руководит, а запись ей прислал отец мальчика.



В комментарии к выложенному в соцсети ролику она отметила:

Отец пострадавшего ученика заявил, что будет добиваться исключения из школы злоумышленников, сообщает РЕН ТВ.



Как сообщал «Ридус», ранее в четверг, 3 октября, ГУВД Москвы начало доследственную проверку в столичной школе № 97 после того, как появились сообщения о создании воспитанниками этого учебного заведения «бойцовского клуба» с тотализатором.

