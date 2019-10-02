Впервые командиром МКС стал итальянец

Командиром Международной космической станции (МКС) стал итальянский астронавт Лука Пармитано, сообщает пресс-служба NASA.

Командование станцией ему передал российский космонавт Александр Овчинин.

Отмечается, что Пармитано стал первым итальянцем и третьим европейцем после бельгийца Франка Де Винна и немца Александера Герста, ставшим командиром МКС.

Итальянский астронавт будет руководить станцией до 6 февраля 2020 года, когда его сменит российский космонавт Олег Скрипочка.



В четверг, 3 октября, Овчинин вместе с американцем Ником Хейгом и первым космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури возвращается на Землю на корабле «Союз МС-12».

Под руководством Пармитано на МКС продолжит работу экипаж в составе россиян Александра Скворцова и Олег Скрипочки и американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр.

Как сообщал «Ридус», первый представитель ОАЭ на МКС Хаззаа аль-Мансури, прибывший на станцию 25 сентября, пожаловался на то, что его голова увеличилась в размерах, а также изменилось обоняние. Оказалось, что в изменениях, произошедших с организмом космонавта, нет ничего необычного.

Ранее сообщалось, что 25 сентября российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). В состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури, который отправится на Землю уже 3 октября вместе с Алексеем Овчининым и Ником Хейгом.

