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В РАН нашли причину увеличения головы у арабского космонавта

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Первый представитель Саудовской Аравии на МКС Хаззаа аль-Мансури, прибывший на станцию 25 сентября, пожаловался на то, что его голова увеличилась в размерах, а также изменилось обоняние.

Оказалось, что в изменениях, произошедших с организмом космонавта, нет ничего необычного.

«Это эффект изначального этапа полета. Это в течение двух-трех дней проходит», — объяснила в интервью радиостанции «Говорит Москва» заведующая лабораторией протеомики Института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина.

Она пояснила, что у космонавтов отекают ткани и органы, расположенные в верхней части тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости.

По словам Лариной, в результате происходит субъективное ощущение распирания и отека, а обоняние меняется из-за того, что слизистая чуть-чуть отекает.

Доктор медицинских наук добавила, что, поскольку расположение вестибулярных рецепторов меняется в невесомости, в первое время космонавты испытывают головокружение и тошноту.

Ларина также предупредила, что арабскому космонавту придется испытать новые ощущения и после возвращения на Землю.

«Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия. Он уже вернется как бы другим немножко», — сказала она в интервью, отметив, что это рядовые явления.

Ранее сообщалось, что 25 сентября российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). В состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури, который отправится на Землю уже 3 октября вместе с Алексеем Овчининым и Ником Хейгом.

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