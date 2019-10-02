Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму

Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019». Во время этих курсов журналист был неоднократно избит, унижен и в результате получил серьезные физические и психологические травмы.

«По итогу этих БДСМ-учений я получил рассечение, множественные ушибы, колени и локти были убиты в хлам. Как впоследствии выяснилось, еще закрытую черепно-мозговая травму и сотрясение мозга. Мой коллега — примерно схожие повреждения, плюс оглох на одно ухо на несколько дней, другой — повреждение ребер и далее со всеми остановками», — рассказал Павлов на своей странице в Facebook и Telegram-канале.



«В учениях принимали участие и девушки. Одну из них увезли на скорой с истерическим припадком в больницу, другой — порвали ухо, вырвав сережку. Должной медицинской помощи никто не получил, моему коллеге и вовсе заявили, что „вас били профессионалы, так что нечего волноваться“. Вечером того же дня три человека, включая меня, покинули курсы, решив, что побои и унижения не стоят никаких дипломов», — добавил он.

Ежегодные курсы для журналистов «Бастион» проводятся совместно Союзом журналистов Москвы, Минобороны и другими силовыми ведомствами в разных регионах России. Обычно в них принимают участие несколько десятков человек, которым предстоит работать в «горячих точках» под прикрытием российских военных. В этом году курсы организовали на территории воинской части 810-й бригады морской пехоты в Севастополе, и в них приняли участие 35 сотрудников средств массовой информации.

Как объяснил Святослав Павлов «Ридусу», прохождение «Бастиона» было обязательным условием продолжения работы в командировках (ранее журналиста уже направляли в Сирию), однако руководство РИА Новости не объяснило, насколько экстремальными будут эти курсы. Заявление в Главном военном следственном управлении СКР у Святослава приняли. С помощью своего адвоката он намерен добиться пересмотра программы курсов, а также получить компенсацию за моральный ущерб. «Я там был, я получил травмы, не вижу в этом ничего полезного», — подчеркнул журналист.

В комментариях к записи Павлова в Facebook развернулась бурная дискуссия. Многие полностью согласились с тем, что без информированного согласия человека нельзя отправлять в такие места, где его здоровью угрожает опасность, и будущих курсантов были обязаны предупредить, какие именно испытания им предстоит пройти. Другие журналисты обвинили Святослава в том, что он сгущает краски.



Медицинское заключение о состоянии Святослава Павлова после курсов "Бастион-2019"

«Среди нас были взрослые парни и мужчины, которые уже работали и сейчас работают в разной степени накала точках, и ни один из них не сказал, что происходящее — никому не нужная чушь. „Захват“ в том виде, как он происходил (а на прошлых „Бастионах“, говорят, и жестче) необходим, чтобы ты, все мы, поняли, не каково это „оказаться в плену“, а как ты себя поведешь, почувствуешь, проявишь, в настолько экстремальной ситуации. Какие страхи и непережитые травмы из тебя полезут», — написала Лилия Зарипова.



«Ты, конечно, молодец, что был в Сирии, в поддерживаемой и охраняемой российскими военными Латакии, но, боюсь, это сложно назвать „экстремальной ситуацией“ и „горячей точкой“. Не смей вмешивать 30 отличных ребят, которые все прошли и благодарны за такую возможность, в этот абсурд», — добавила она.



«Мы получили опыт и я как человек который прожил четыре года на войне, скажу что этот опыт очень ценный! Мне стыдно, за то, что я был с тобой в одном отряде, но я все же помню что именно у тебя проснулось что-то в закоулках твоей души и ты бросился меня спасать! Я верю, что в каждом из нас живет человек, жаль что в тебе он закопан очень далеко! А про Сирию, так лучше б не писал, стыдно товарищ! Есть множество людей которые знают, что ты там делал, и что делали настоящие военкоры! Стыдно», — пристыдил коллегу Михаил Алаеддин.



«Если людям нравится, что их избивают, это надо не мне писать, а обращаться к специалисту, наверное. У меня позиция понятная: я получил повреждения и хочу разобраться в ситуации, вот и все», — ответил на критику Святослав.



«Ридус» на условиях анонимности также взял комментарий у журналиста, прошедшего курсы «Бастион» несколько лет назад. Он рассказ Павлова оценил неоднозначно, отметив что условия проведения курсов за минувшие годы могли либо стать жестче, либо Святослав был к ним не готов психологически. «По описанию ничего особо не изменилось — материалы те же, обстрел колонны один в один, но у нас по краям дороги растяжки со взрывпакетами были. Побои и выстрелы над ухом тоже были, но меня особо не „кошмарили“ — я четко на вопросы отвечал, не имел на теле тату и вообще был физически выносливым», — сказал он.

Собеседник «Ридуса» отметил, что и в его группе были коллеги, которые «сломались» — то есть продемонстрировали явный упадок душевных сил. По его мнению, мужчинам, прошедшим срочную службу в армии, успешно пройти курсы «Бастион» было значительно проще, чем тем, кто не имел такого опыта.