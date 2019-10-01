Белоруссия отказалась интегрироваться с Россией без дешевых нефти и газа

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал решение спорных вопросов по нефти и газу между Минском и Москвой условием подписания программы интеграции с Россией в рамках Договора о создании Союзного государства.

По словам министра, помимо урегулирования спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, белорусскую сторону волнуют устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также проводящийся в России налоговый маневр. По оценкам белорусского Минфина, из-за маневра страна может потерять до 10 миллиардов долларов.

«Эти вопиющие, кричащие вопросы лежат сегодня на поверхности. И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров», — сказал Макей в интервью РБК.



Напомним, 16 сентября в СМИ появились детали плана объединения экономик РФ и Белоруссии, который тут же окрестили планом создания конфедерации. Согласно этой информации, Москва и Минск работают над унификацией Налогового и Гражданского кодексов, введением совместного внешнеторгового режима, объединением банковского надзора, а также собираются создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.

Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до восьмого декабря текущего года. Однако еще до подписания программы президентами двусторонняя рабочая группа должна разработать дорожную карту по разным направлениям экономической интеграции.



Вскоре после этого пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт выступила с разъяснением, что в основе экономической интеграции этой страны с Россией лежит приоритет сохранения белорусской независимости. «Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны», — подчеркнула она.

