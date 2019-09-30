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Стал известен кандидат на должность главного тренера «Спартака»

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© DPA/ТАСС

© DPA/ТАСС

На пост главного тренера московского «Спартака» рассматривается кандидатура 34-летнего Доменико Тедеско.

Как рассказал источник Федерального агентства новостей, кандидатура немецко-итальянского тренера была предложена генеральным директором клуба Томасом Цорном.

Изданию также стало известно, что зарплата Тедеско может составить около трех миллионов евро.

Этот тренер известен по работе с немецким «Шальке 04», который он возглавлял с марта 2017-го по март 2019 года. В сезоне 2017/18 этот клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Германии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Тедеско уволили 15 марта 2019 года после разгромного поражения «Шальке 04» от «Манчестер Сити» со счетом 0:7.

Решение о преемнике Олега Кононова должно быть принято в ближайшие две недели.

Накануне Кононов подал в отставку после четвертого подряд поражения «Спартака» в чемпионате России. В домашнем матче «красно-белые» проиграли «Оренбургу» со счетом 1:2.

К матчу с «Краснодаром» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

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