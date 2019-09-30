ФНС предупредила о поддельных уведомлениях

Федеральной налоговой службе стало известно об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями о налогах.

Россиянам в массовом порядке стали приходить поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам.

«ФНС России к таким письмам не имеет никакого отношения», — сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Об одном из таких случаев сообщил на своей странице в Facebook пользователь Денис Виленский. По его словам, он получил на почте заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги, но при попытке оплаты с помощью QR-кода на конверте заметил, что сумма налогов завышена. Зайдя в личный кабинет на сайте налоговой, Виленский убедился в том, что необходимая для оплаты сумма в несколько раз меньше указанной в письме.

Во избежание неприятностей ФНС рекомендует проверять полученную информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Кроме того, в службе напомнили, что не рассылают уведомления по телефону или через интернет, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации.