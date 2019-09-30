найти ×
   
  • USD +0.23
    64.64
  • EUR +0.40
    70.72
СохранитьСохранено0
×

405401

Родительские права россиянки приостановили в Италии

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

Решением Суда по делам несовершеннолетних итальянского города Бари гражданка РФ Анна Варганова была приостановлена в родительских правах в отношении ее 5-летнего сына.

Об этом сообщает посольство России в Италии.

Отмечается также, что причины, которыми суд руководствовался при принятии решения, а также условия его пересмотра и воссоединения матери с сыном указаны в самом решении и других официальных документах.

«О лишении ее родительских прав в этих документах речи не идет», — приводит сообщение РИА Новости.

Судом может быть рассмотрена возможность возвращения Варгановой с ребенком на родину с учетом наличия родственников у ее сына на территории России и условий для его проживания.

Ранее «Ридус» писал о том, что итальянские соцслужбы забрали у Варгановой ребенка, поскольку россиянка решила вместе с сыном вернуться на родину — в город Энгельс Саратовской области. По словам 41-летней матери-одиночки, представители опеки города Бари украли у нее ребенка и где-то прячут его.

Россиянка рассказала, что ее сын родился в Италии, а его отцом является местный житель, который не состоял с ней в браке, а от ребенка отказался. Варганова уверена, что мальчика специально отняли у нее, чтобы заработать на этом денег — в Италии многие бесплодные женщины хотят усыновить ребенка.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12027078читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3026607читать позжечитаю позже

главное


Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов

Законопроект предлагает снимать наказания, поздно поступившие на портал госуслуг.

2012647читать позжечитаю позже

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют20 августа

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

206986читать позжечитаю позже