Родительские права россиянки приостановили в Италии

Решением Суда по делам несовершеннолетних итальянского города Бари гражданка РФ Анна Варганова была приостановлена в родительских правах в отношении ее 5-летнего сына.

Об этом сообщает посольство России в Италии.

Отмечается также, что причины, которыми суд руководствовался при принятии решения, а также условия его пересмотра и воссоединения матери с сыном указаны в самом решении и других официальных документах.

«О лишении ее родительских прав в этих документах речи не идет», — приводит сообщение РИА Новости.

Судом может быть рассмотрена возможность возвращения Варгановой с ребенком на родину с учетом наличия родственников у ее сына на территории России и условий для его проживания.

Ранее «Ридус» писал о том, что итальянские соцслужбы забрали у Варгановой ребенка, поскольку россиянка решила вместе с сыном вернуться на родину — в город Энгельс Саратовской области. По словам 41-летней матери-одиночки, представители опеки города Бари украли у нее ребенка и где-то прячут его.

Россиянка рассказала, что ее сын родился в Италии, а его отцом является местный житель, который не состоял с ней в браке, а от ребенка отказался. Варганова уверена, что мальчика специально отняли у нее, чтобы заработать на этом денег — в Италии многие бесплодные женщины хотят усыновить ребенка.