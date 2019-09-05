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В Италии у россиянки конфисковали 5-летнего сына

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© russianmothers.ru

© russianmothers.ru

Итальянские соцслужбы забрали у гражданки России 5-летнего ребенка.

Как сообщается на сайте международного общественного движения «Русские матери», такое решение было принято из-за того, что россиянка решила вместе с сыном вернуться на родину — в город Энгельс Саратовской области.

По словам 41-летней матери-одиночки, представители опеки города Бари украли у нее ребенка и где-то прячут его.

В сообщении отмечается, что жительница Энгельса родила сына в Италии, однако его отец отказался от ребенка. Поскольку брак не был зарегистрирован, в свидетельстве о рождении нет никакой информации об отце.

При этом, несмотря на место рождения, у мальчика только российское гражданство, как и у его матери.

Россиянка убеждена, что столкнулась с адской машиной по «торговле детьми», поскольку в Италии действует банда «Ангелы и демоны», которая продает изъятых органами опеки детей богатым итальянкам, которые сами либо не могут, либо не хотят рожать.

Лишенная ребенка женщина уже обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину и российским дипломатам.

Ранее сообщалось, что у проживающей в Финляндии россиянки Елены Смоленчук местные социальные службы отобрали 12-летнюю дочь. Причиной послужило то, что мама якобы «шлепнула футболкой» своего ребенка.

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