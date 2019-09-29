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Авария с участием российского автогонщика попала на видео

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© PA Images\TASS

© PA Images\TASS

На этапе «Формулы-2» в Сочи произошла авария, участником которой стал российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин.

На одном из крутых поворотов он совершил столкновение с болидом японского гонщика Нобухару Мацуситы.

Видео аварии было опубликовано в Instagram. На кадрах видно, как оба болида влетают в отбойник.

Как сообщает РИА Новости, гонщики были доставлены в больницу. К счастью, они не получили серьезных травм.

Гонку возобновили, однако количество кругов сократили до 15. В итоге победу одержал итальянец Лука Гьотто.

Ранее на видео попал полет над трассой болида австралийского гонщика Алекса Перони. Он не вписался в поворот и его болид буквально взлетел над трассой, несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси и оказался за ограждением.

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