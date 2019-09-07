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Полет над трассой болида австралийского гонщика попал на видео

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скриншот

скриншот

Во время одного из-заездов в рамках Гран-при Италии «Формулы-3» произошло нечто невероятное.

Австралийский гонщик Алекс Перони не вписался в поворот и его болид буквально взлетел над трассой, несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси и оказался за ограждением.

Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как машина австралийца съезжает с трассы и, наехав на бордюр, взлетает в воздух.

Как сообщает The Sun, 19-летний Перони чудом выжил в этой аварии. В это трудно поверить, но еще до прибытия спасателей он даже смог самостоятельно выбраться из болида.

Пока нет информации о том, получил ли гонщик какие-либо травмы. В настоящее время спортсмена обследуют медики.

По одной из версий, аварию мог спровоцировать дефект покрытия трассы, пишет издание.

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