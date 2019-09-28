Полиция в Гонконге применила перцовый газ при разгоне демонстрантов

Полиция в Гонконге применила против демонстрантов перцовый газ, сообщает местная телерадиокомпания RTHK.

В субботу, 28 сентября, демонстрация началась в 19.00 по местному времени (14.00 МСК). Некоторые активисты начали собираться у железных ворот и ограждений около главного здания правительства автономного региона.

По данным телеканала, перед тем группа людей пинала эти ограждения и ворота, а также обзывали полицейских и светили в низ лазером.

Отмечается, что вышли демонстранты вышли сегодня на улицы в память о революции зонтиков 2014 года.

Тогда многотысячные демонстрации жителей Гонконга, требующих предоставления подлинного всеобщего избирательного права, начались 28 сентября 2014 года и продолжались 79 дней

Протестующие использовали зонты, защищаясь от слезоточивого газа, применяемого полицией.

Напомним, массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции, начались в Гонконге еще в июне. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов ее преемника.

Как сообщал «Ридус», 4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта, который позволил бы властям автономного региона выдавать разыскиваемых лиц континентальному Китаю. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге более чем двухмесячные массовые протесты.

Тем не менее массовые выступления продолжаются. Так, 8 сентября участники протестных акций прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».