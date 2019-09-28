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Вылетавший из Домодедово самолет вернулся из-за дебоша пассажиров

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Готовившийся к вылету в Минеральные Воды самолет вернулся к месту стоянки в столичном аэропорту Домодедово из-за пьяного дебоша пассажиров.

В дежурную часть полиции аэропорта поступило сообщение, что командир воздушного судна принял решение вернуть борт к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров.

По данным полиции, 40-летний житель Северной Осетии, матерясь, пытался проникнуть в кабину пилотов. При этом другой пассажир — 44-летний житель города Санкт-Петербурга — курил на борту самолета.

Правонарушителей доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных, сообщается на сайте МВД РФ.

В отношении первого дебошира возбуждено уголовное дело. Другой правонарушитель привлечен к административной ответственности, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», два дня назад сотрудники полиции задержали заслуженного артиста России Максима Аверина за хулиганские действия во время полета в самолете. Авиалайнер выполнял рейс из Барнаула в Москву.

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