найти ×
   
  • USD
    64.29
  • EUR
    70.38
СохранитьСохранено0
×

-108469

Максима Аверина задержали за дебош в самолете

Small default
© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники полиции задержали заслуженного артиста России Максима Аверина за хулиганские действия во время полета в самолете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По его словам, авиалайнер выполнял рейс из Барнаула в Москву.

Звезда «Глухаря» устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами, — приводит агентство слова своего собеседника.

В отношении артиста сотрудники транспортной полиции составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток», — отметил источник.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
2012647читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
009510читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-3548489читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

29064815читать позжечитаю позже