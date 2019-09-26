Максима Аверина задержали за дебош в самолете

Сотрудники полиции задержали заслуженного артиста России Максима Аверина за хулиганские действия во время полета в самолете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По его словам, авиалайнер выполнял рейс из Барнаула в Москву.

Звезда «Глухаря» устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами, — приводит агентство слова своего собеседника.

В отношении артиста сотрудники транспортной полиции составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток», — отметил источник.