Максима Аверина задержали за дебош в самолете
- 26 сентября 2019, 21:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Сотрудники полиции задержали заслуженного артиста России Максима Аверина за хулиганские действия во время полета в самолете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
По его словам, авиалайнер выполнял рейс из Барнаула в Москву.
Звезда «Глухаря» устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами, — приводит агентство слова своего собеседника.
В отношении артиста сотрудники транспортной полиции составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».
«Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток», — отметил источник.
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