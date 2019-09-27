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Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы на биржах в США

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Акции крупнейших китайских компаний электронной торговли Alibaba и JD, а также поисковика Baidu рухнули из-за угрозы принудительного вывода с бирж США.

«Акции компании Alibaba на Нью-Йоркской бирже, по данным на 21:30 по московскому времени, упали на 6,02%. На старте торговой сессии одна акция компании стоила чуть больше 176 долларов, но после сообщения о возможности делистинге ее стоимость упала на десять долларов. Сейчас цена одной акции составляет 165,71 доллара США», — сообщает РБК.

Акции JD обвалились еще сильнее, почти на 7%, а Baidu — примерно на 4%. По данным агентства Reuters, стремительное падение переживают акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США.

«Подобные вещи обостряют ситуацию, именно поэтому мы и называем это войной», — заявил журналистам главный инвестиционный стратег компании Inverness Counsel Тим Гриски. По его мнению, полный крах китайским компаниям не грозит, речь идет лишь о существенном снижении их рыночной стоимости.

Напомним, несколько часов назад агентство Bloomberg сообщило, что администрация Дональда Трампа обсуждает план ограничить американские портфельные инвестиции в китайские компании путем их делистинга с фондовых бирж США. Ограничение американских инвестиций может стать новой точкой давления в торговой войне между США и Китаем, а последствия этого шага Белого дома могут сказаться на мировой экономике еще сильнее, чем взаимное введение таможенных пошлин.

Напомним, торговые споры между властями США и Китая продолжаются с прошлого года, и за это время Вашингтон и Пекин несколько раз обложили друг друга таможенными пошлинами на обширный перечень товаров. Дональда Трампа не устраивает дефицит в товарообороте США с Китаем в 500 миллиардов долларов в год, который увеличивает и без того астрономический госдолг Соединенных Штатов. Международный валютный фонд опасается, что американо-китайская торговая война может привести к сокращению мирового ВВП.

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