США грозят выгнать компании Китая со своих фондовых бирж

Администрация Дональда Трампа обсуждает план ограничить американские портфельные инвестиции в китайские компании путем их делистинга с фондовых бирж США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, ограничение американских инвестиций станет новой точкой давления в торговой войне между США и Китаем, а последствия этого шага Белого дома может сказаться на мировой экономике еще сильнее, чем введение таможенных пошлин на сотни миллиардов долларов, которые обе страны уже наложили друг на друга.



Сообщения о возможном введении новых мер против Китая появились на фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином о потенциальном перемирии в торговой войне. Новый раунд торговых переговоров должен состояться 10 октября в Вашингтоне.



Напомним, торговые споры между властями США и Китая продолжаются с прошлого года, и за это время Вашингтон и Пекин несколько раз обложили друг друга таможенными пошлинами на обширный перечень товаров. Дональда Трампа не устраивает дефицит в товарообороте США с Китаем в 500 миллиардов долларов в год, который увеличивает и без того астрономический госдолг Соединенных Штатов.

Международный валютный фонд опасается, что американо-китайская торговая война может привести к сокращению мирового ВВП на 0,8% в 2020 году и дополнительным потерям в последующие годы. В результате на рынках наблюдается снижение спроса на сырье, в том числе сырую нефть. В настоящий момент стороны взяли паузу и отложили введение новый ограничительных мер до середины октября, что давало слабую надежду на прекращение торговой войны, однако недавнее выступление Трампа в ООН, где он дал понять, что не собирается прекращать торговую войну с Китаем, подтвердило опасения скептиков.

