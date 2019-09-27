В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Помпео

В Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН произошла встреча глав внешнеполитических ведомств России и США, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили широкий круг вопросов, включая состояние двусторонних отношений.

Встреча министров прошла в закрытом для прессы режиме, она продолжалась чуть менее часа.

Как позже сообщили журналистам в МИД России, Лавров и Помпео обсудили перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, в Ближневосточном регионе и в Северной Африке, отмечает агентство.

Глава российского внешнеполитического ведомства во время переговоров подчеркнул, что «Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга».

Кроме того, Лавров указал Помпео на «тщетность попыток санкционного и любого иного давления» на Москву, сообщает ФАН.

Российский министр также обратил внимание госсекретаря на неприемлемость ситуации с невыдачей виз членам российской делегации.

Напомним, американскую визу для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке не получили десять членов делегации России. В их числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Госдеп не стал комментировать инцидент, сославшись на конфиденциальность информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данный случай говорит о неуважении США к членам ООН, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент настоящим позором для Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ пообещал ответить на то, что США не выдали визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.