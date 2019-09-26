Лавров пообещал ответить США за невыдачу виз российским делегатам

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на то, что США не выдали визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

На вопрос журналиста, каким именно будет ответ Москвы Вашингтону, Лавров ответил: «Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как писал «Ридус», визу для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке не получили десять членов делегации России. В их числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Задержка и отсутствие американских виз для российской делегации на Генассамблее ООН является настоящим позором для Соединенных Штатов. При этом Вашингтон пытается изображать из себя истину в последней инстанции. Так отреагировал ранее на действия США министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Ранее глава МИД России также «выразил благодарность» США за все-таки полученную визу для участия в международном мероприятии.

«Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал», — сказал Лавров на встрече министров в «астанинском формате».

Российская Госдума планирует принять ответные меры. В частности, в России могут запретить лотерею американских грин-карт.

