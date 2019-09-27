Возбуждено дело после убийства ветерана войны и его жены в Рязани

В Рязани вечером в четверг, 26 сентября, в квартире жилого дома обнаружили тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти.

По факту убийства ветерана Великой Отечественной войны и его супруги было возбуждено уголовное дело.

К настоящему времени следователи и криминалисты осмотрели квартиру, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Назначены генетические, дактилоскопические и судебно-медицинские экспертизы. Одна из версий совершения преступления — убийство из корыстных побуждений.

Как сообщал «Ридус», в августе в Калужской области задержали 34-летнего жителя города Малоярославец по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой отечественной войны. Тело пожилого человека было найдено в его квартире в том же городе. По версии следствия, ветерану нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.