В Калужской области задержали убийцу ветерана Великой отечественной войны

В Калужской области задержали 34-летнего жителя города Малоярославец по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой отечественной войны.

Тело пожилого человека было найдено в его квартире в том же городе.

По версии следствия, ветерану нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

Правоохранители считают, что подозреваемый является наркоманом, он напал на пожилого мужчину, чтобы похитить у него деньги.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.